Coronavirus en Belgique : les chefs de cultes de Belgique encouragent à "rester unis plus que jamais"

En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, les chefs de cultes de Belgique encouragent les citoyens à "rester unis plus que jamais" malgré les distances imposées. "Au travers de nos diversités culturelles et religieuses, c'est notre humanité qui nous lie profondément les uns aux autres", estiment-ils lundi dans une déclaration commune.

"Ce que nous vivons est du jamais vu. Nous pensions que de tels événements ne pouvaient plus se produire, jadis peut-être et sans doute ailleurs mais sûrement pas dans une société développée comme la nôtre", écrivent les chefs de culte. "Le Covid-19 nous enlève cette illusion: nous ne maîtrisons pas tout, nous sommes des êtres fragiles et vulnérables, non seulement ici ou là, mais partout dans le monde", ajoutent-ils, se réjouissant cependant de l'ampleur de la solidarité au sein de la société.

Les dirigeants religieux expriment par ailleurs toute leur estime envers ceux qui luttent résolument contre le virus et ont une pensée particulière pour les malades. "Notre reconnaissance est très vive à l'égard de tous ceux qui leur sont proches: les médecins, le personnel soignant et les nombreux bénévoles. A l'égard aussi de ceux qui continuent d'assurer les services indispensables malgré l'arrêt de la vie sociale."

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

"Nos communautés ne peuvent plus se rassembler pour prier dans les synagogues, les églises et les mosquées", rappellent les chefs de cultes, tout en invitant les citoyens à prier pour les malades et les mourants, chacun selon sa propre tradition.

"Nous espérons aussi, qu'une fois passée, nous n'oublierons pas trop vite ce qui nous est arrivé. Car qui oublie, accroit sa fragilité. Cette crise peut nous ouvrir les yeux et nous aider à revoir nos priorités, tant dans notre vie privée que dans la vie en société", concluent-ils.

La déclaration commune est signée, au nom des communautés juives, chrétiennes et musulmanes, par le cardinal Jozef De Kesel (Église catholique), le pasteur Steven Fuite (Église Protestante Unie de Belgique), le grand-rabbin de Bruxelles Albert Guigui, le Dr Geert W. Lorein (Synode fédéral des églises protestantes et évangéliques de Belgique), le président du Consistoire central israélite de Belgique Philippe Markiewicz, le chanoine Dr Jack McDonald (Comité Central du Culte Anglican en Belgique), le président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) Mehmet Üstün et le métropolite Athénagoras Peckstadt (Eglise orthodoxe).