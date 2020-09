Coronavirus en Belgique : "Les autorités étaient bien au courant de l'absence de stock de masques"

Les autorités étaient bien au courant que la Belgique ne disposait pas de stock de masques et que celui-ci avait été détruit", a déclaré vendredi une représentante du Risk Assessment Group (RAG) de Sciensano, Sophie Quoilin, en commission spéciale Covid de la Chambre. Selon elle, cette situation a influencé la manière dont les premiers patients suspectés d’avoir été infectés par la Covid-19 ont été pris en charge.

"Oui, on savait (qu’il n’y avait plus de stock de masques) et les autorités savaient que les masques avaient été détruits alors nous recevions déjà des signaux de médecins et d’hôpitaux qui nous disaient qu’ils n’ont pas de masques, que leurs fournisseurs habituels commencent à ne plus livrer. Et donc, tout le travail du Risk Management Group (RMG) de Sciensano a été de trouver ces masques alors que plus rien ne sortait de Chine. Cette absence de masques, c’est que qui va influencer la suite des décisions", a-t-elle expliqué, justifiant notamment ainsi le choix de faire tester les premiers patients suspects à l’hôpital et non par des médecins généralistes.

"Mais fallait-il dès le 23 janvier (lors de la première réunion du RMG) se préparer à une pandémie ?", s’est-elle interrogée. "On nous dit alors qu’il existe un risque. Mais nous avons déjà connu le virus H1N1, Ebola, ou encore le Sras. A chaque fois que nous avons une menace, le scénario pandémie n’est pas exclu, mais il n’est pas le plus probable. Qui aurait pris la décision dès le 30 janvier de mobilier de l’argent public pour se préparer à une pandémie ?"

Le premier mail reçu au sujet d’une pneumonie non-identifiée en Chine a été reçu par Sciensano le 30 décembre 2019, a-t-elle détaillé. Le 15 janvier, un signal "Rapid Signal Assessment" est introduit en interne. "C’est un signal pour attirer notre attention car il existe alors un premier cas importé." Sciensano a alors décidé de mettre à jour la procédure "coronavirus" pré-existante. "On prépare cela quand, le 21 janvier, nous recevons la confirmation qu’il existe une transmission de personne en personne. Un RAG est convoqué le 21 janvier avant une première réunion du RMG le 23 janvier. L’élément déclencheur des décisions sera le Nouvel An chinois le 25 janvier. Les rapports quotidiens ont, eux, été réalisés à partir du 18 janvier", a ajouté Sophie Quoilin.

La représentante du RAG s’est par ailleurs indignée du débat sur la manière dont les décès du Covid ont été comptabilisés. "C’est indécent. Il y a eu un pic de mortalité chez les plus de 65 ans. Approprions-nous cette situation et décidons de ce que l’on en fait. Nous devons avoir un débat sur notre avenir. Nous sommes tous des personnes âgées en devenir."