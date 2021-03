Coronavirus en Belgique: le Premier ministre Alexander De Croo en Facebook live ce soir à 20 heures

Une séance de questions-réponses inédite ce soir sur un réseau social bien connu. Alexander Dec Croo en a fait l’annonce lui-même sur sa page Facebook : le Premier ministre répondra aux questions des Belges en direct ce mercredi dès 20h.

Un an après le début de la crise Covid, il répondra aux questions des citoyens en vidéo et depuis sa page Facebook. "Ce soir, dressons ensemble le bilan de cette année corona. Vous avez des questions sur le corona et sur la façon de sortir notre pays de cette crise ? Suivez la discussion en direct à 20h et posez votre question !", écrit-il. D’ores et déjà, questions et commentaires – pas tous aimables – s’accumulent sur cette même page…