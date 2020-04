Coronavirus en Belgique : le nombre de personnes en soins intensifs passe sous la barre des 1000

Même son de cloche du côté du groupe d’expert en charge de la sortie de crise. Ils demandent d’ailleurs que les chiffres d’admissions à l’hôpital soient stables ou diminuent au moins sur une semaine avant d’envisager une sortie de crise.

Ces chiffres sont déterminants, ils serviront de base au Conseil national de sécurité qui se réunit ce vendredi et qui pourrait trancher sur les mesures d’un déconfinement progressif.

Fixer un point de repère

Pour l’épidémiologiste Yves Coppieters, si les chiffres sont très encourageants, "il faudrait que les autorités fixent le taux acceptable dans le cadre du déconfinement par rapport à l’occupation de ces lits en soins intensifs". Autrement dit, nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau débordement du système de soins de santé, si nous entamons le déconfinement. Une partie de la population vulnérable est toujours susceptible de contracter le virus.

C’est pourquoi, rappelle l’expert, "dans le cadre d’un déconfinement, on protège les personnes les plus vulnérables de leur entourage à risque et que ce soit une priorité". Et d’ajouter, "malheureusement", les personnes à risques sont toujours susceptibles à l’avenir de développer des formes graves et donc d’engorger, à nouveau, le système des soins de santé.