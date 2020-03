Coronavirus en Belgique: le Nightjet entre Bruxelles et Vienne suspendu jusqu'à fin juin

Le Nighjet, train de nuit qui relie depuis janvier Bruxelles à Vienne, en Autriche, ne circulera pas au moins jusqu'à fin juin. La compagnie autrichienne ÖBB a suspendu la plupart de ses liaisons de nuit à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le Nightjet relie Bruxelles et l'Autriche depuis le 20 janvier dernier. Depuis la mi-mars, les trains ne circulaient plus que jusqu'à Vienne et ceux pour Innsburck avaient été supprimés, en raison du nouveau coronavirus.

Le train entre Vienne et Bruxelles sera également supprimé dès jeudi et jusqu'au 25 juin inclus, confirme également la SNCB. Les tickets déjà réservés seront intégralement remboursés au point de vente d'origine.