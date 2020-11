Coronavirus en Belgique : le Journal du Médecin remet son prix du "Spécialiste de l’année" à tous les médecins du pays

Le prix du "Spécialiste de l’année" du Journal du Médecin a été décerné cette année à tous les spécialistes du pays pour leurs efforts et leur "engagement débridé" dans la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke le remettra symboliquement samedi à l’infectiologue Erika Vlieghe (UAntwerpen).

Depuis 2017, le journal du Médecin/Artsenskrant et le Groupement belge des spécialistes décernent chaque année ce prix, qui couronne un médecin-spécialiste pour son implication méritante dans les soins de santé et la médecine. Un montant de 10.000 euros y est lié, pour lequel les organisateurs bénéficient du soutien financier de la Banque Van Breda et de la Croix-Rouge flamande.

Face au Covid-19, qui met la société et les soins de santé à l’épreuve, le Journal du Médecin et le GBS ont souhaité ne pas mettre un seul spécialiste à l’honneur mais bien l’ensemble de ces professionnels de la santé – et par extension tous les prestataires de soins – pour leurs efforts afin de maintenir le bateau à flot. Une manière de rendre hommage au corps médical pour la façon dont il s’investit depuis de longs mois.

"La professeure Erika Vlieghe (UAntwerpen) incarne pour ainsi dire cet engagement débridé", aux yeux des organisateurs. Elle recevra symboliquement le prix des mains de Frank Vandenbroucke ce samedi lors d’un symposium virtuel.

Remettre le prix à tous les spécialistes du pays "est une excellente idée car c’est en effet grâce au travail acharné de toutes et tous que notre système est toujours debout", applaudit le ministre de la Santé.

Le montant de 10.000 euros sera, lui, remis à Médecins du Monde pour son engagement vers les moins nantis de la société.