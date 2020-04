Coronavirus en Belgique : le groupe d’experts en charge du déconfinement est constitué

- Pr. VLIEGHE Erika, cheffe du Service des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire d’Anvers (UZ Antwerpen) et présidente du GEES.

- Pr. ANDRE Emmanuel, porte-parole interfédéral (Coronavirus), professeur de microbiologie clinique à l’Université catholique de Louvain, médecin microbiologiste à l’hôpital universitaire de Louvain et responsable du laboratoire de référence sur les Coronavirus (UZLeuven et KUL).

- Mme BERNAERTS Inge, juriste.

- Pr. DEWATRIPONT Mathias, professeur d’économie et co-directeur de l'Institut i3H à l’Université libre de Bruxelles.

- Pr. GILBERT Marius, maître de recherches FNRS à l’Université libre de Bruxelles.

- Pr. HENS Niel, biostatisticien aux Universités d’Anvers et d’Hasselt.

- Mme NIEUWENHUYS Céline, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux.

- M. THIJS Johnny, administrateur et président d’entreprises comme Electrabel, de Recticel et de Golazo.

- Pr. VAN RANST Marc, virologue à l’Université catholique de Louvain.

- M. WUNSCH Pierre, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.