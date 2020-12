Coronavirus en Belgique : le contrôle aux frontières sera renforcé lors d'un retour de l'étranger

Le Comité de concertation a décidé ce vendredi de renforcer le contrôle du respect des règles sanitaires actuelles, qui ont été définies par un arrêté ministériel publié à la fin du mois de novembre et qui sont toujours d’application jusqu’au 15 janvier 2021. Concernant les voyages et les retours de séjours à l’étranger, il faut rappeler que, si les frontières restent ouvertes, les voyages non essentiels vers les zones rouges sont vivement déconseillés. Si vous séjournez pendant plus de deux jours hors de Belgique, vous devez, dans les 48 heures avant votre arrivée en Belgique, remplir en ligne le formulaire de localisation du passager (Passenger Locator Form, PLF). Ce formulaire est complété par un questionnaire d’auto-évaluation au sujet de vos conditions de voyage ou de séjour à l’étranger.

Lors de votre passage à la frontière, vous devez pouvoir prouver que vous avez bien rempli ce formulaire en présentant le QR-code que vous aurez reçu par e-mail, ou en en présentant la version imprimée que vous aurez complétée manuellement.

Le Premier ministre Alexander De Croo a demandé ce vendredi aux Belges de s’abstenir de voyager. "Dans beaucoup de pays, la situation est pire que chez nous", a-t-il indiqué. Il a aussi annoncé un renforcement des contrôles aux frontières, notamment dans les aéroports mais aussi sur les routes, afin de savoir si le PLF a bel et bien été rempli. Cela pourra aussi être vérifié lors de n’importe quel contrôle policier de routine. Dans ce but les informations circuleront davantage entre les différentes autorités de police.

Toute personne séjournant plus de 48 heures dans une zone rouge sera considérée comme contact à haut risque. Au retour de voyage, ces personnes devront observer une quarantaine obligatoire de 7 jours. Après 7 jours, ces personnes devront être testées. Et elles ne pourront sortir de quarantaine qu’en cas de résultat de test négatif. Le contrôle du respect de cette quarantaine sera renforcé. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux travailleurs transfrontaliers ainsi qu’aux personnes traversant la frontière pour venir faire leurs courses en Belgique, selon le cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

Au début de 2021, un nouveau système de PLF sera mis en place, distinguant les voyages professionnels des voyages privés. Les personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles, munies d’une attestation de l’employeur, ne devront plus être mises en quarantaine si leur PLF révèle qu’ils n’ont pas eu de comportement à risque. Pour les autres voyageurs, la quarantaine sera obligatoire en toutes circonstances.