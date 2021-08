Coronavirus en Belgique : le Conseil Supérieur de la Santé s’inquiète pour le mental des enfants et des jeunes

"Des montagnes russes pour le mental des enfants et des jeunes", ce sont les termes employés par le Conseil Supérieur de la Santé pour qualifier ce qu’ont vécu les plus jeunes depuis mars 2020 et le premier confinement lié au Covid-19. Le Conseil Supérieur de la Santé avait déjà insisté dans des avis précédents sur le lourd impact de la crise du coronavirus sur le bien-être mental des enfants et des jeunes. Près d’un an et demi après le début de la crise du Covid, le Conseil Supérieur de la Santé préconise un suivi durable des jeunes et une vigilance accrue. Pour lui, c’est le moment d’agir et d’investir dans la santé mentale de différentes manières.