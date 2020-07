Coronavirus en Belgique : le Conseil national de sécurité est en cours, des mesures plus restrictives attendues

Les mesures qui seront décidées devraient donc rester localisées mais le Conseil national de sécurité de ce jeudi risque de consacrer une certaine marche arrière dans le déconfinement. Il pourrait y avoir également des annonces concernant le retour des Belges partis à l’étranger et des limitations plus strictes pour le secteur de l’horeca (heure de fermeture avancée, distance entre les tables, port du masque pour les déplacements à l’intérieur des établissements, réduction des espaces des terrasses). Par ailleurs, la question du traçage des clients des restaurants , comme annoncé par Bart De Wever à Anvers, devrait aussi faire partie des questions sur la table du CNS de ce jeudi. L’aspect légal de cette disposition pose question.

Les représentants des différents gouvernements du pays se sont déjà vus ce 21 juillet en soirée lors d’un comité de concertation . La prochaine phase de déconfinement va être reportée, et on s’oriente plutôt vers un renforcement du confinement.

Les problèmes sont bien situés localement, donc il faut agir localement

À son arrivée ce matin au Conseil national de sécurité, David Clarinval (MR) a confirmé que l’objectif était d’agir "le plus localement possible" et de "donner plus de pouvoir aux bourgmestres pour qu’ils puissent agir localement". "Les problèmes sont bien situés localement, donc il faut agir localement", a insisté le vice-Premier ministre MR. Le ministre du Budget et de la Fonction publique a également indiqué qu’il pourrait y avoir des mesures concernant l’obligation du port du masque, sans donner plus de précisions.