Coronavirus en Belgique : le commissaire Corona Pedro Facon ne préconise pas de vaccination obligatoire

Pedro Facon ne préconise pas une vaccination obligatoire, il prend pour témoin l’OMS qui ne parle de cette obligation vaccinale comme d’un dernier recours. Et si une telle obligation peut être éthiquement, socialement, et juridiquement proportionnée, il n’en demeure pas moins que trop d’incertitudes demeurent. Sur la maladie elle-même et son évolution, sur les vaccins, les doses, la poursuite d’une campagne. Bref il ne vaudrait mieux pas. Cependant Pedro Facon préconise un débat parlementaire et l’avis de la population.

En revanche il se montre plus favorable au pass sanitaire devenu un véritable certificat de vaccination. Mais attention : il n’est pas question d’y faire appel pour des activités essentielles. C’est donc un rapport très modéré qui prône une extrême prudence.

La balle est donc à présent dans le camp du politique. La Chambre devrait bientôt commencer des auditions en Commission santé.