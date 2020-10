Coronavirus en Belgique le 23 octobre : 16.746 nouveaux cas rapportés et 498 hospitalisations en 24 heures, 573 patients en soins intensifs

La Belgique a franchi le cap des 10.000 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 avec une moyenne de 10.454 cas entre le 13 et le 19 octobre, ressort-il vendredi matin de la mise à jour des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano. Et ce suite à 16.746 nouveaux cas rapportés en 24 heures, un record absolu depuis le début de l'épidémie.

Même si la moyenne des tests est en hausse de 30%, la hausse des cas détectés reste donc inquiétante, avec une augmentation de 69% par rapport à la semaine précédente.

Mais c'est le chiffre des hospitalisations qui inquiète surtout actuellement tout le secteur des soins de santé. Et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, avec 496 admissions supplémentaires enregistrées en 24 heures, soit le plu haut nombre relevé depuis le 4 avril, en plein pic de l'épidémie. On devrait donc bientôt dépasser le pic absolu de la première vague, qui était de 629 le 28 mars.

Et malheureusement le nombre de guérisons n'évolue pas aussi vite, avec 269 sorties pour guérisons seulement.

En conséquence, un total de 3649 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique pour le Covid-19 (+11%) et 573 sont traités en soins intensifs (+9%).

Le nombre de décès continue en conséquence à augmenter lui aussi, avec 49 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. Une fois reventilés par date de décès, on se rend compte qu'il y a eu au moins plus de 40 décès pendant trois jours successifs, les 19, 20 et 21 octobre, alors que ces chiffres ne sont pas encore consolidés.

Au cours de cette période, le virus a fait plus de 35 morts (+13) en moyenne par jour. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 10.588 personnes sont décédées du Covid-19.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 16,6% à l'échelle nationale, mais avec de fortes disparités régionales: il atteint 30% en province de Liège.