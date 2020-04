Coronavirus en Belgique : la Première ministre regrette la fuite concernant les recommandations des experts

Déconfinement : les pistes des experts - JT 13h - 22/04/2020 On en saura plus vendredi après le Conseil National de Sécurité. C'est là que le déconfinement s'organisera. Et pour conseiller les Gouvernements fédéral et régionaux, des experts sont sur le pont. Ils ont rédigés un rapport, pour eux, la reprise peut se faire de façon partielle dès le 4 mai ? Mais de quelle manière ?