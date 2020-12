Coronavirus en Belgique: la Fédération Wallonie Bruxelles écarte toute fermeture prolongée des écoles jusque fin janvier

Le ministre francophone de l'Education, Caroline Désir (PS), n'entend nullement prolonger la fermeture des écoles jusque fin janvier, comme le suggère l'immunologue Hans-Willem Snoeck.

M. Snoeck, qui travaille à l'université de Columbia (New York), affirmait mercredi dans la presse que les enfants sont un "moteur de la pandémie". "Nous sommes très surpris de cette analyse", a réagi jeudi la ministre socialiste. "Nous sommes en contact permanent avec les experts mandatés par le gouvernement fédéral et leur propos n'a jamais été celui-là. En octobre, la courbe a commencé à se casser avant les vacances d'automne. Cinq semaines après la reprise des cours, on voit que l'école ne provoque pas de flambée de l'épidémie, bien au contraire. Cela montre que l'école peut être victime de l'épidémie quand elle s'accélère mais qu'elle n'en est pas le moteur", ajoute Mme Désir.

Lire aussi: Commerces, rassemblements, écoles : quelles mesures jouent le plus grand rôle dans le contrôle de l’épidémie ?

Pour elle, il faut mettre dans la balance ce qu'une telle fermeture aurait comme impact en termes de bien-être des enfants, mais aussi sur le reste de leur année scolaire. "L'école ne peut pas être une variable d'ajustement !", insiste la ministre pour qui aucun changement n'est à l'ordre du jour.

Il a déjà été décidé et communiqué aux écoles que la rentrée du 4 janvier se ferait en code rouge, comme appliqué depuis fin octobre. Une nouvelle évaluation de la situation sera toutefois faite avant le 15 janvier prochain.

Le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, a lui aussi déjà écarté la possibilité de maintenir les écoles fermées jusqu'à fin janvier.