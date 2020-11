Coronavirus en Belgique : la Défense a accueilli son premier patient dans son unité Covid de Bruxelles-Capitale

Après Liège et Charleroi, la Défense a ouvert mercredi après-midi une première unité Covid-19 en région bruxelloise, plus précisément au sein du site St-Michel des Cliniques de l’Europe à Etterbeek.

Le premier patient, un homme de plus de 80 ans, est arrivé vers 14h45 en ambulance. Il venait du site Ste-Elisabeth des Cliniques de l’Europe, situé sur la commune d’Uccle.

L’ensemble des hôpitaux de la région peuvent au besoin transférer des patients dans cette unité de soin dédiée au Covid-19. Elle accueillera notamment des patients en bonne voie de guérison.

L’unité dispose d’une capacité d’une vingtaine de lits. Elle est entièrement gérée par du personnel militaire de la Défense. Les Cliniques de l’Europe apporteront leur soutien pour la formation, l’expertise, le matériel et l’utilisation des logiciels.

La Défense a débuté ses installations lundi. "On applique tous les protocoles et les méthodes de travail de l’hôpital, notamment les logiciels informatiques, le protocole Covid pour les soins des patients…", a expliqué Jens Lievers, médecin militaire responsable de l’unité Covid. "Ces deux derniers jours, on a été bien entourés par le personnel de l’hôpital et on pu s’adapter à leurs protocoles. Donc, on ne suit pas du tout nos protocoles militaires pour ce qui concerne les soins aux patients et la médecine. On applique ici les règles et protocole de l’hôpital et de la médecine civile".