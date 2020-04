Coronavirus en Belgique : la Communauté germanophone a commandé 260.000 masques qu'elle distribuera à ses citoyens

Le coronavirus était encore au centre des débats au Parlement germanophone ce lundi. Alors qu’une réunion commune de toutes les commissions était organisée dans le cadre du contrôle du gouvernement, la majorité des 31 questions orales et urgentes traitées étaient en lien avec le Covid-19. Antonios Antoniadis, le ministre en charge de la Santé a été le plus sollicité. Dans ses réponses, il a notamment indiqué que la Communauté germanophone a commandé 260.000 masques de protection auprès des entreprises locales ROM et Polytex, pour un budget de 784.000 euros. Chaque citoyen obtiendra ainsi trois masques.

Les neuf communes se chargeront de la distribution de ces protections qu’il sera obligatoire de porter dans les transports en commun dès le 4 mai. Des masques seront également fournis aux élèves et aux instituteurs, peu importe le réseau dans lequel ils évoluent.

Le ministre de l’Enseignement, Harald Mollers, a lui indiqué que les garderies resteraient accessibles dans les écoles comme c’est actuellement le cas. Le ministre a précisé qu’elles seront accessibles à tous les parents qui n’ont pas d’autres solutions que de mettre leurs enfants à l’école. Aucune demande préalable n’est nécessaire. Les parents sont dans l’obligation de signaler, un peu à l’avance, la présence de leurs enfants à l’école, qui ne pourra pas refuser de les accueillir.

La situation dans les maisons de repos a également été évoquée à l’occasion d’une interpellation et plusieurs questions parlementaires. Dans ce cadre, le ministre de la Santé a indiqué que 22 résidents de maisons de repos sont décédés du coronavirus et que huit autres décès sont suspectés d’être dus au Covid-19. Antonios Antoniadis est également revenu sur la capacité de test de la Communauté germanophone et sur les groupes prioritaires pour ces tests. "2.866.000 euros ont déjà été investis par la Communauté germanophone pour l’acquisition de matériel médical et de matériel de protection à destination des établissements de soins dédiés aux personnes âgées", a ajouté le ministre qui a précisé que les subsides étaient également garantis, peu importe le nombre de résidents présents dans les établissements.

Quant à la décision du conseil national de sécurité qui, le 15 avril, autorisait les visites en maisons de repos, Oliver Paasch, qui prend part aux réunions, a estimé qu’il s’agissait d’une bonne décision de principe. Il a souligné qu’il est important de consulter les institutions pour l’organisation de ces visites qui sont primordiales pour les personnes âgées.

Une autre question parlementaire concernait les navetteurs transfrontaliers et la fermeture partielle des frontières. Oliver Paasch, le ministre-président, a une nouvelle fois plaidé en faveur de la réouverture complète des frontières et particulièrement celles avec les pays voisins. "La Communauté germanophone n’est pas en mesure d’ouvrir ou de fermer une frontière. C’est donc maintenant un travail de lobby quotidien qui s’effectue à Bruxelles. Il faut également en discuter avec les voisins puisque certains pays ont fermé leurs frontières. Cela n’aurait aucun sens que l’on puisse sortir de la Belgique en direction de l’Allemagne mais que cette dernière refuse l’entrée sur son territoire", a expliqué le chef du gouvernement qui insiste sur l’importance de rouvrir les frontières au plus vite.