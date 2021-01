Coronavirus en Belgique: la commission de l'économie autorise la prolongation des soldes jusqu'au 14 février

La commission de l'économie de la Chambre a approuvé mercredi à l'unanimité une proposition de loi émanant de députés MR autorisant la prolongation des soldes d'hiver de deux semaines, jusqu'au 15 février, ce qui permettra son examen jeudi en séance plénière, en vue d'une approbation définitive.

Ce texte, déposé par trois députés libéraux francophones (Denis Ducarme, Florence Reuter et Marie-Christine Marghem), a été adopté par les treize membres de la commission, tous partis confondus.

La proposition vise à donner un coup de pouce aux commerçants touchés par les mesures sanitaires liées à la lutte contre le coronavirus. Confrontés à la seconde vague au mois d'octobre, les commerçants n'ont en effet pu écouler normalement leurs stocks d'hiver.

"Il était impératif de leur offrir une fenêtre de tir plus large afin de rattraper le manque à gagner occasionné par les fermetures", a souligné le groupe MR de la Chambre dans un communiqué.

Le texte modifie certaines dispositions du Code de droit économique et prolonge les soldes jusqu'au 15 février, une disposition valable uniquement pour l'année 2021, en vertu d'un amendement adopté mercredi.

Selon le MR, la proposition permet en outre de rencontrer deux objectifs supplémentaires: "d'une part, en étalant la période des soldes, on offre l'opportunité à la population d'étaler ses achats sur une plus longue période de temps. Cela évite les rassemblements de personnes aux mêmes endroits et renforce donc les mesures sanitaires. Avec les risques liés aux variants du virus, il ne faut certainement pas abaisser notre vigilance. D'autre part, en prolongeant jusqu'au 15 février, on évite l'effet d'aubaine qui verrait de nombreux Belges effectuer leurs achats à l'étranger. Nos pays limitrophes ont en effet décidé de décaler leurs soldes. La France et l'Allemagne, ont, par exemple annoncé des soldes jusque à la mi-février", a expliqué M. Ducarme.

Une série d'avis avait été demandée par la commission. Le Conseil supérieur des Indépendants et PME s'était déclaré favorable à une prolongation des soldes de deux semaines. Ce qui avait permis mardi aux ministres de l'Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), et des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), d'apporter leur soutien à la proposition de loi.