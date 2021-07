Coronavirus en Belgique : la commission covid dans la dernière ligne droite de ses recommandations

Parmi les points qui ont été systématiquement ou presque soulevés par les acteurs auditionnés figure la complexité institutionnelle belge et la difficulté qu'elle pose pour instaurer une "unité de commandement" en case de crise. A l'instar des travaux de la commission d'enquête sur les attentats, ce principe se heurte à la réalité institutionnelle.

"Dans les auditions, une 'unité de commandement' était régulièrement demandée. Dans une démocratie fédérale comme la Belgique, on ne peut pas penser à une seule figure qui prépare, prend et met en oeuvre les décisions. Vu l'implication des entités fédérées en vertu de la répartition de compétences et la nécessité d'un processus décisionnel légitimé démocratiquement, le comité de concertation est l'organe adéquat pour prendre les décisions", dit la version néerlandaise de l'introduction.

Le document s'attache toutefois à renforcer et réformer le rôle d'organes comme le Centre national de crise, le Risk Management Group et le Public Health Emergencies du SPF Santé. Le Centre de crise est ainsi appelé à coordonner la planification d'urgence et à devenir centre multidisciplinaire collaborant avec les entités fédérées. Une "Belgian forward looking cell" sera également mise en place en son sein pour identifier les risques prioritaires et surveiller les menaces et phénomènes nouveaux.

Le gouvernement De Croo avait innové en désignant dès son installation un commissaire en charge de la lutte contre la pandémie. La commission recommande que le comité de concertation nomme dans les 24 heures du début d'une phase fédérale de crise, voire plus tôt, un commissaire qui sera notamment responsable des avis finaux à transmettre au comité.