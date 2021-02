Coronavirus en Belgique : la Chambre approuve la prolongation du double droit passerelle

Denis Ducarme : le droit passerelle poursuivi en 2021 - À Votre Avis - 02/09/2020 L’annonce de Denis Ducarme (MR) sur le plateau de l’émission télévisée " À Votre Avis " en rassurera plus d’un. Selon le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, le droit passerelle et les mesures de chômage temporaire ne devraient pas prendre fin en 2020. " Nous devons continuer à soutenir les indépendants, les PME, mais également les salariés à travers les mesures que nous avons prises en matière de droit passerelle et de chômage temporaire ", assure-t-il. " Ce sont vraiment les deux mesures "piliers" que nous avons pu prendre avec le gouvernement de Sophie Wilmès, prolongé jusqu’au 31 décembre. Maintenir ces mesures au-delà, serait souhaitable. Ce sera au prochain gouvernement de le déterminer, mais je pense qu’on ne pourra pas débrancher la prise du soutien public du jour au lendemain si on veut voir les indépendants, les PME traverser la crise. Parce que ce que nous voyons aujourd’hui, en matière de crise sociale et économique, ce n’est encore que la pointe de l’iceberg. " " Il va falloir laisser les gens travailler ", ajoute-t-il. " Apprendre à vivre avec le virus, c’est aussi apprendre à travailler avec le virus. "