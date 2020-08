Coronavirus en Belgique : la campagne "11millionsderaisons.be" montre ce qui pousse les Belges à tenir bon

Les autorités fédérales ont lancé mercredi une grande campagne de sensibilisation au respect des mesures destinées à lutter contre le Covid-19. Diffusée en ligne sur le site 11millionsderaisons.be et hors ligne, celle-ci a pour but d'encourager les Belges à tenir bon et à continuer à respecter les six règles d'or permettant de combattre la propagation du coronavirus.

La campagne s'articule autour d'une série de neuf portraits de citoyens, chacun présentant en photo ses propres motivations. L'idée est que chaque Belge a au moins une bonne raison de continuer à suivre les six règles d'or contre le coronavirus.

Les internautes sont également invités à partager leur raison personnelle sur www.11millionsderaisons.be, en réponse à la question : "Et vous, pourquoi respectez-vous les règles ?".

Le respect des règles d'hygiène, la pratique de activités de préférence à l'extérieur, l'attention portée aux personnes vulnérables, la distanciation sociale, la limitation des contacts rapprochés et le respect des règles sur les rassemblements constituent les six règles d'or. La plateforme renvoie également au site www.info-coronavirus.be, qui détaille les différentes mesures.