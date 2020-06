Alors que l'on attend la conférence de presse de 14h annonçant les nouvelles mesures de déconfinement, on peut déjà vous annoncer que la bulle privée sera élargie à 15 personnes et qu'il n'y aura pas de port de masque obligatoire. Il reste recommandé si on ne peut pas respecter les gestes barrières.

Revoir l'heure de fermeture des cafés?

Après les débordements du week-end dernier et les rassemblements festifs non autorisés dans l'espace public, une question se pose: le CNS va-t-il revoir l'heure de fermeture des cafés, aujourd'hui fixée à 1h du matin? "C'est un débat que nous devons avoir car il y a des arguments pour et contre", déclare Denis Ducarme (MR), le Ministre fédéral des PME, à son arrivée au CNS. "Il faut veiller à continuer à avoir un déconfinement prudent et la sécurité pour le cafetier, son personnel et les consommateurs".

Pierre-Yves Jeholet rappelle qu'"il faut parfois être pragmatique et voir le résultat qu'on veut obtenir". Mais le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles insiste aussi sur le fait qu'"il faut essayer de faire prendre conscience à ces personnes de leur irresponsabilité. Aujourd'hui, si on peut déconfiner, c'est parce que nos concitoyens ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts depuis plusieurs semaines. Ce qui s'est passé est irrespectueux envers toutes ces personnes et toutes celles qui travaillent en première ligne".

Les experts attirent l'attention sur le fait que reporter l'heure de fermeture des cafés n'est pas la solution. Car peu importe l'heure, il y aura toujours du monde dans la rue dès que les cafés ferment.

Quoiqu'il en soit, "on peut imaginer un rappel à l'ordre de la part de la Première ministre" nous confie un participant au CNS.

Contactée, la Fédération des Cafés de Belgique plaide en faveur d'une fermeture plus tardive. "Etant donné qu'on est limité à un tiers de l'espace client, il faut faire 3 heures de plus pour faire un service complet. Les patrons des cafés vont donc préférer travailler plus longtemps" nous explique la présidente de la FedCaf Diane Delen.

Autre question: les événements culturels : 200 personnes maximum

Depuis le dernier CNS, une petite reprise des activités culturelles avait été amorcée. Les répétitions avaient pu reprendre et les parcs animaliers avaient pu rouvrir.