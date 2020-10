Coronavirus en Belgique : l’obligation du port du masque étendue au milieu scolaire en province d’Anvers

La province d’Anvers conservera les règles nationales relatives à l’obligation du port du masque telles que contenues dans l’arrêté ministériel du 30 juin et non telles qu’elles ont été assouplies lors du dernier Conseil national de sécurité, a décidé jeudi la gouverneure Cathy Berx, selon ses propres mots en partie à la demande des bourgmestres de sa province. Une nouvelle mesure s’ajoute par ailleurs au règlement de police : il faut dorénavant également porter un masque en milieu scolaire pendant "les heures habituelles d’entrée et de sortie" des écoles.

"Malheureusement, la propagation du coronavirus est toujours très forte et continue en province d’Anvers", explique Cathy Berx. "Ainsi, l’incidence des nouveaux cas pour 100.000 habitants est de 198,6 en 14 jours et le taux de positivité est de 5,3%."

La Cellule provinciale de crise anversoise se réunit encore plusieurs fois par semaine au sujet de la situation épidémiologique et Cathy Berx s’entretient de manière hebdomadaire par vidéoconférence avec tous les bourgmestres.