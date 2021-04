Coronavirus en Belgique : l'Horeca ne rouvrira pas avant le 8 mai, répète Franck Vandenbroucke

Willy Borsus plaide pour qu un double service puisse être assuré lors de la réouverture de... Le ministre de l’Economie, Willy Borsus, assure de son côté que les indemnités versées ne seront pas réclamées et qu’il sera toujours possible pour les établissements qui rouvrent partiellement le 8 mai de réclamer leurs aides régionales. "Ouvrir sa terrasse n’est qu’une petite partie de l’activité possible pour un établissement Horeca. Et il faut que la plage horaire soit suffisamment étendue pour permettre deux services. Je plaide avec insistance pour cela."