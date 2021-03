Coronavirus en Belgique: l'Etat condamné à mettre fin aux mesures restrictives, ou à adopter une loi, dans les 30 jours

L a Ligue des Droits humains estime que les arrêtés ministériels pris, depuis l’automne, par la ministre de l’Intérieur pour encadrer les mesures Covid sont pris sans base démocratique. Et que le Parlement devrait les contrôler.

"Ce qu'on demande, c'est faire constater que la base légale n'est pas suffisante. Et surtout, on demande au Parlement d'adopter un cadre légal avec un débat parlementaire, pour que nos droits et libertés ne puissent être restreints que par une loi", avait expliqué Olivia Venet en février sur La Première.

A l'époque, Me Audrey Lackner, avocate de la LDH, assurait que, si le tribunal donnait raison à la Ligue : "La conséquence très concrète serait que l’arrêté ministériel serait déclaré, dans une certaine mesure illégale et que les sanctions pénales ne pourront plus être appliquées pour le non-respect de ces mesures".