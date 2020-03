Coronavirus en Belgique: l'effort budgétaire fédéral pourrait passer la barre des 10 milliards d'euros

Vous êtes beaucoup à exprimer votre solidarité et votre soutien aux personnel médical. A 20h, vous vous mettez au balcon pour applaudir ce personnel. Une action touchante qui montre votre solidarité. Laurent Van De Berg, vous êtes dans une rue à Bruxelles. Et il est près de 20h.

20h : des applaudissements de remerciements au personnel médical aux balcons - JT 19h30 -... Vous êtes beaucoup à exprimer votre solidarité et votre soutien aux personnel médical. A 20h, vous vous mettez au balcon pour applaudir ce personnel. Une action touchante qui montre votre solidarité. Laurent Van De Berg, vous êtes dans une rue à Bruxelles. Et il est près de 20h.

Les autorités amènent la population à travailler. Par télétravail dès que possible. Si ce n’est pas possible, il faut respecter les règles de distance sanitaire sur le lieu de travail mais aussi sur le trajet du travail. Pour le personnel médical, ce n’est pas obligatoire.

Tous les responsables économiques du pays sont en réunion pour le moment avec le Gouvernement. C'est la première rencontre de l'Economic Risk Management Group. Ce groupe est présidé par Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale. Objectif: gérer et limiter les conséquences de la crise du Coronavirus pour les entreprises et les travailleurs.

Conférence de presse Risk Group : limiter l'impact économique du coronavirus - JT 19h30 -... Tous les responsables économiques du pays sont en réunion pour le moment avec le Gouvernement. C'est la première rencontre de l'Economic Risk Management Group. Ce groupe est présidé par Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale. Objectif: gérer et limiter les conséquences de la crise du Coronavirus pour les entreprises et les travailleurs.

Pour les indépendants, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME Denis Ducarme (MR), précise qu’ ont été votés à la Chambre hier des "droits passerelle", qui permettent de donner aux indépendants un revenu de remplacement. Il s’agit d’un revenu pour les mois de mars et avril. Les indépendants devront prendre contact avec leurs caisses d’assurance sociale, afin de se voir verser le plus rapidement possible le revenu de remplacement. Il y aura aussi une dispense de cotisations sociales pour les deux premiers trimestres pour celui ou celle qui le souhaite.

Le deuxième volet vise à garantir le revenu des personnes en Belgique et de soutenir l’économie du pays. Trois axes sont prévus. A savoir le pouvoir d’achat des travailleurs, la situation des indépendants et celle des entreprises.

Febelfin a bien assuré que le secteur économique doit être soutenu par le financier dans ces moments difficiles.

Dans l’Horeca, les "contrats de brasserie" qui lient les cafetiers et les brasseurs devraient "tomber" pendant la crise, assure Denis Ducarme. Ceci afin que les établissements ne doivent pas payer d’astreintes.

Un budget bien impacté

Sur le plan budgétaire, il est annoncé qu’un monitoring va être mis en place en lien avec parlement. Mais David Clarinval, le ministre du Budget (MR) essaie de prévoir déjà l’impact économique de la crise du nouveau coronavirus. Pour les dépenses immédiates déjà engagées par le gouvernement, elles s’estiment à un milliard d’euros. Les mesures fiscales devraient coûter 4,5 milliards. Les allocations-chômage à payer : entre un et un milliard et demi. Les mesures pour les indépendants se chiffreront à environ entre un et un milliard et demi par mois. Pour budget 2020, les mesures de la phase 2 devraient donc faire porter l’effort du fédéral à un montant situé dans une fourchette entre 8 et 10 milliards d’euros (minimum). Et David Clarinval de préciser que ce chiffre augmentera aussi via les garanties mises dans les banques et selon la durée de la crise.

Sophie Wilmès rappelle à la fin de la conférence de presse que la priorité du gouvernement est aux mesures sanitaires et à la santé. Mais la première ministre de préciser que nous passerons aussi par une crise économique… Peut-être plus dure encore que celle de 2008. Et la première ministre d’assurer que la volonté du gouvernement sera donc dans le futur aussi de sauver l’emploi dans le pays.