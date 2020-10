Le comité de concertation a démarré à 14h. Après d'intenses discussions, les différentes parties autour de la table semblent se mettre d'accord. Des mesures plus restrictives sont annoncées par le Premier ministre Alexander De Croo. Nous entrons désormais en phase 4, la phase d'alerte "très grave"

Alexander De Croo a démarré la conférence de presse en faisant l'état d'une situation très grave en Belgique. La situation sanitaire est alarmante. Et, il prévient, "les prochains jours ne seront pas positifs. Dans les jours qui viennent les nouvelles seront mauvaises".

Le Premier ministre insiste, "les chiffres sont significativement plus élevés aujourd'hui que ce que nous avons vu en mars et avril et sur tous les indicateurs et d'ailleurs souvent ces chiffres continuent d 'augmenter voire de doubler".

Puis, Alexander De Croo a décliné les mesures adoptées à la suite de ce comité de concertation.

Les mesures adoptées

La bulle sociale : notre bulle de contact rapprochée devrait être réduite à une seule personne. Cette personne n'appartient pas au ménage. Quant aux rassemblements privés mais dans le respect des règles sanitaires ( c'est-à-dire avec le port du masque et la distanciatino sociale)

notre bulle de contact rapprochée devrait être réduite à une seule personne. Cette personne n'appartient pas au ménage. Quant aux rassemblements privés mais dans le respect des règles sanitaires ( c'est-à-dire avec le port du masque et la distanciatino sociale) le télétravail devient la norme : lorsqu'il n'est pas possible il faudra faire le maximum pour protéger les employés

: lorsqu'il n'est pas possible il faudra faire le maximum pour protéger les employés Tous les établissement de l'Horeca fermeront pour un mois , avec une évaluation d'ici deux semaines pour voir si la mesure doit rester de mise. Un plan de soutien sera proposé aux secteurs touchés.

, avec une évaluation d'ici deux semaines pour voir si la mesure doit rester de mise. Un plan de soutien sera proposé aux secteurs touchés. Les marchés de petite ampleur pourront rester ouvert avec un maximum de 200 personnes. En revanche, les marchés de Noël sont annulés.

Les ventes d'alcool seront interdites dès 20h.

Un couvre-feu sera adopté de minuit à 5h du matin

"Nous nous rendons compte que ces mesures sont très dures, voir injustes. Mais malheureusement le virus aussi est injuste, il nous touche tous et en particulier les personnes les plus âgées. Le virus touche notre société de façon particulièrement dure". Et d'ajouter, "mais c'est maintenant qu'il faut agir".

"Nous faisons aujourd'hui ce pas en arrière pour ensuite avancer tous ensemble" a souligné le Premier, qui évoque "une lutte injuste contre le coronavirus".

Fermeture de l'Horeca pour un mois

C'était l'un des points de désaccord de ce comité de concertation. Néanmoins, les autorités viennent de décider que l'horeca devrait fermer pour au moins un moins avec une réévaluation d'ici deux semaines.

Un plan d'aide national au secteur, à hauteur de 500 millions d'euros va être déposé au niveau du gouvernement fédéral.

Cette mesure devrait entrer en vigueur dès lundi, selon nos information.

Le Premier a souhaité touché un mot au secteur : "les personnes qui travaillent dans l'Horeca le font avec conviction. Et ces mesures ont pour but d'éviter le pire. Mais je me rends compte que pour ces entreprises, ces mesures sont injustes. Pour ces entreprises, nous allons prévoir de doubler le droit de passerelle pour ceux qui sont obligés de fermer leur portes, nous prévoyons les reports de paiements et une exonération provisoire aux cotisations ONSS"

Le baromètre de la situation épidémiologique

Il y a également le baromètre de la situation épidémiologique en Belgique. Au départ, il était prévu qu'il soit représenté par des codes "couleur" avec une phase verte, jaune, orange et rouge.

Mais finalement, il devrait s'agir de niveaux de un à quatre. Chaque niveau aura son lot de mesures. Vu la situation actuelle, nous serions probablement dans le niveau 4, le plus critique.

Pour ce niveau quatre, il devrait donc y avoir des mesures plus strictes pour tenter d’endiguer la deuxième vague. Pour l’épidémiologiste Marius Gilbert, cela serait dû au laxisme de certaines personnes ces dernières semaines.

Selon la VRT, les couleurs ont été abandonnées afin de ne pas créer de confusion avec les codes de couleur dans l'enseignement.