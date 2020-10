Coronavirus en Belgique : Horeca, couvre-feu, télétravail... les nouvelles mesures restrictives du gouvernement entrent en vigueur dès ce lundi

Le comité de concertation a démarré à 14h. Après d'intenses discussions, les différentes parties autour de la table semblent se mettre d'accord. Des mesures plus restrictives sont annoncées par le Premier ministre Alexander De Croo. Nous entrons désormais en phase 4, la phase d'alerte "très grave"

Alexander De Croo a démarré la conférence de presse en faisant l'état d'une situation très grave en Belgique. La situation sanitaire est alarmante. Et, il prévient, "les prochains jours ne seront pas positifs. Dans les jours qui viennent les nouvelles seront mauvaises".

Le Premier ministre insiste, "les chiffres sont significativement plus élevés aujourd'hui que ce que nous avons vu en mars et avril et sur tous les indicateurs et d'ailleurs souvent ces chiffres continuent d'augmenter voire de doubler".

Puis, Alexander De Croo a décliné les mesures adoptées à la suite de ce comité de concertation. Un véritable tour de vis pour faire face au coronavirus. Pour l'heure, a rappelé le Premier ministre, "les médecins et les hôpitaux sont sous pression et malheureusement la lutte est inégale par rapport à ce virus".

Toutes les mesures adoptées commenceront dès ce lundi (lundi 23h59 pour le couvre-feu) et pour une durée d'un mois avec une évaluation de la situation à mi-parcours, d'ici deux semaines.

Le Premier ministre insiste, "nous nous rendons compte que ces mesures sont très dures, voir injustes. Mais malheureusement le virus aussi est injuste, il nous touche tous et en particulier les personnes les plus âgées. Le virus touche notre société de façon particulièrement dure". Et d'ajouter, "mais c'est maintenant qu'il faut agir".

"Nous faisons aujourd'hui ce pas en arrière pour ensuite avancer tous ensemble" a souligné le Premier, qui évoque "une lutte injuste contre le coronavirus".

C'est ensuite, le ministre fédéral de la santé Franck Vandenbrouck qui a pris la parole pour détailler ces mesures restrictives. Le ton est celui de la gravité mais aussi de l'empathie. "C'est un peu un effet boule de neige qui devient une avalanche", a-t-il dit. Il a aussi expliqué que l'équilibre entre ces mesures était délicat : malgré la situation alarmante, "nos enfants doivent continuer à aller à l'école, nos entreprises à travailler et les gens ne peuvent pas se retrouver dans une solitude profonde".