Le comité de concertation a démarré à 14h. Après d'intenses discussions, les différentes parties autour de la table semblent se mettre d'accord. Des mesures plus restrictives seront annoncées dès 19h30. Nous devrions entrer désormais en phase 4, la phase d'alerte "très grave"

L'un des points qui semblent opposer les acteurs autour de la table serait la question de la fermeture de l'Horeca. Sur l'ensemble du territoire, les établissements Horeca fermeront leurs portes pour un mois, avec une possible réévaluation d'ici deux semaines.

Mais c'est aussi les aides que l'Etat devra apporter aux secteurs arrêtés à cause de ces nouvelles mesures : en effet un vaste plan d'aide "national" de 500 millions d'euros devrait être déposé au fédéral. Selon nos informations, c'est la question de la fermeture et de l'aide financières que les crispations ont été les plus importantes.

Le défi est délicat pour le nouveau gouvernement De Croo. Alors que les principaux indicateurs sont à la hausse, il devrait prendre des mesures plus sévères pour lutter contre la pandémie de Covid 19, mais il doit en même temps donner de l’espoir aux citoyens alors que des nouvelles mesures avaient été annoncées pas plus tard que la semaine dernière.

Cependant, au vu de la progression rapide du virus et de la situation dans les hôpitaux, le Premier ministre a confirmé ce jeudi que de nouvelles mesures plus strictes seront prises et annoncées ce vendredi, sans en détailler les contours.

Le comité de concertation est réuni depuis 14 heures et sera suivi d’une conférence de presse lors de laquelle les nouvelles mesures prises devraient être annoncées.

Fermeture de l'Horeca pour un mois

C'était l'un des points de désaccord de ce comité de concertation. Néanmoins, les autorités viennent de décider que l'horeca devrait fermer pour au moins un moins avec une réévaluation d'ici deux semaines.

Un plan d'aide national au secteur, à hauteur de 500 millions d'euros va être déposé au niveau du gouvernement fédéral.

Cette mesure devrait entrer en vigueur dès lundi, selon nos information.

Quelles autres mesures sur la table ?

Le choix des mesures à prendre n’est pas énorme pour les décideurs.

Il y a bien sûr le couvre-feu, déjà d’application dans plusieurs provinces, mais il pourrait être appliqué de façon moins stricte qu’en France afin de tenter de préserver le secteur culturel et l' Horeca. Les politiques devront également trancher au sujet des heures pendant lesquelles ce couvre-feu interviendrait. D'après nos informations, ce couvre-feu pourrait avoir lieu de minuit à 5h et ce dès ce lundi.

À son arrivée, Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre fédéral de l'Economie et du Travail,n'a d'ailleurs pas caché que "le couvre feu est sur la table " et que la "situation est grave".

De son côté, David Clarinval (MR), ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants, des PME a souligné que la prolongation du droit passerelle jusque la fin de l'année était sur la table.

Autre élément qui des discussions : le télétravail. Il pourrait devenir obligatoire dans les secteurs où cela sera possible.

Les contacts rapprochés pourraient aussi être revus. Actuellement limités à trois, ils pourraient même être réduits à une personne en dehors du foyer.

Le baromètre de la situation épidémiologique

Il y a également le baromètre de la situation épidémiologique en Belgique. Au départ, il était prévu qu'il soit représenté par des codes "couleur" avec une phase verte, jaune, orange et rouge.

Mais finalement, il devrait s'agir de niveaux de un à quatre. Chaque niveau aura son lot de mesures. Vu la situation actuelle, nous serions probablement dans le niveau 4, le plus critique.

Pour ce niveau quatre, il devrait donc y avoir des mesures plus strictes pour tenter d’endiguer la deuxième vague. Pour l’épidémiologiste Marius Gilbert, cela serait dû au laxisme de certaines personnes ces dernières semaines.

Selon la VRT, les couleurs ont été abandonnées afin de ne pas créer de confusion avec les codes de couleur dans l'enseignement.