Coronavirus en Belgique: dès ce lundi, le shopping à deux est autorisé, sans limite de temps

C'est ce lundi qu'entrent en vigueur en Belgique les nouvelles mesures concernant les magasins, annoncées jeudi dernier par la Première ministre Sophie Wilmès afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Il est désormais possible de faire ses courses à deux (en plus des mineurs de son foyer), sans limite de temps. Les magasins sont libres ou non d'appliquer cette mesure. Ils peuvent toujours décider de limiter le nombre de personnes ou la durée du shopping dans leur enceinte.

Le Conseil national de sécurité a cependant demandé aux citoyens de faire preuve du sens des responsabilités lorsqu’ils se rendent dans un établissement commercial.

Les autres mesures annoncées, comme l'augmentation du nombre de personnes pouvant être présente à des événements, entrent en vigueur le 1er septembre.