Coronavirus en Belgique : déjà plus d’un milliard d’euros aux indépendants bénéficiaires du revenu de remplacement

Plus d’un milliard d’euros a déjà été payé aux indépendants bénéficiaires du revenu de remplacement et frappés par les conséquences de la crise du coronavirus, a annoncé mardi le ministre des Indépendants, Denis Ducarme.

"L’essentiel des paiements a déjà été réalisé", a-t-il souligné dans un communiqué.

Pour le mois de mars, les caisses d’assurance sociale ont procédé à 338.407 paiements du revenu de remplacement, aussi appelé "droit passerelle", à des indépendants touchés par le coronavirus, selon les chiffres de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) arrêtés au 6 mai 2020. Pour le mois d’avril, 345.255 paiements ont été effectués. Le versement de ces indemnités représente un montant total de 1,012 milliard d’euros. Au total, plus de 96% des paiements ont déjà été effectués, a précisé M. Ducarme (MR).

"Après cette crise, à côté de l’effort que l’État devra produire pour la relance, c’est grâce à nos indépendants, nos professions libérales, nos PME et leurs salariés que notre économie et notre pays pourront se relever. C’est pourquoi il était important d’assurer un revenu de remplacement qui soit accessible au plus grand nombre mais aussi de veiller à ce que les versements aient lieu le plus rapidement possible dès lors que les conditions d’accès étaient remplies. Je remercie les caisses d’assurances sociales pour avoir pris les dispositions nécessaires afin de procéder rapidement à ces paiements malgré le nombre des demandes", a-t-il souligné.

La réforme du droit passerelle prévoit que les indépendants à titre principal dont l’activité est interrompue ou limitée dans le cadre des mesures sanitaires indispensables arrêtées par le Conseil national de sécurité (CNS) pour lutter contre la propagation du Covid-19 peuvent bénéficier d’un revenu de remplacement pour les mois de mars, avril et mai de 1291,69 euros (ou 1614,10 euros en cas de charge de famille).