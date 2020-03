Coronavirus en Belgique: de nouvelles mesures annoncées ce mardi ? (live)

Ce mardi, à la mi-journée, se tient à Bruxelles un conseil national de sécurité. A l’ordre du jour, un unique point : la crise du Coronavirus. Objectif de cette réunion qui suivra un conseil scientifique et d’experts : examiner s’il y a lieu de prendre de nouvelles mesures afin d’endiguer l’épidémie. A cette réunion participent la Première ministre Sophie Wilmès (MR) et les ministres concernés au niveau fédéral, régionaux et communautaires. Le nouveau plan d’action sera annoncé à la presse dans la foulée, aux alentours de 13h.

Quelles mesures pourraient être prises ? Seront-elles semblables à celles drastiques prises en Italie ou dans une moindre mesure celles adoptées en France ? La première ministre Sophie Wilmès dit envisager des mesures de "social distancing" (distanciation sociale), à savoir, des mesures non-médicales qui visent à limiter les contacts entre personnes infectées et non-infectées. D’autres mesures comme la fermeture d’écoles ou l’annulation de grands événements comme des concerts sont sur la table.

Phase 2 dite "renforcée"

Lundi, lors de la réunion du comité de concertation présidé par Sophie Wilmès, "il a été confirmé – conformément à l’analyse faite par le Risk Management Group (RMG) – que la Belgique restait en phase 2 du plan de gestion de risque du SPF Santé publique". Mais une phase 2 "renforcée". Les mesures de "containment" sont toujours d’application. "Le gouvernement fédéral a confirmé qu’un marché public a été attribué pour l’achat de masques chirurgicaux et FFP2. Un plan de répartition de ces masques entre les différentes entités du pays est en cours d’élaboration par le RMG", a précisé lundi le cabinet de la Première ministre.

"Il a été également demandé", précise encore le cabinet Wilmès, "au Risk Management Group de coordonner le plan d’action et de prévention renforcé pour les personnes fragilisées qui représentent des groupes à risque. Dans cette optique, le Comité de Concertation a pris connaissance des recommandations faites quant à la priorisation des tests et au développement de l’offre des laboratoires aptes à mener ces examens."

La Belgique compte à ce jour 239 personnes infectées par la Coronavirus.