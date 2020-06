Coronavirus en Belgique : de nouveaux avis de voyage plus simples vers les pays européens

Les Affaires étrangères belges mettront en ligne à partir de lundi des avis de voyage simplifiés vers les pays européens, permettant au citoyen belge de voir en un coup d’œil quels sont les pays proches vers lesquels il peut voyager, avec ou sans conditions liées à la pandémie de Covid-19. Des "feux" verts, oranges ou rouges seront utilisés comme symboles. Le 15 juin, lundi donc, est en effet la date recommandée au niveau européen pour lever toutes les restrictions aux frontières internes à l’espace Schengen.

Ce sera cependant loin d’être le cas partout. Un tour de table des ambassadeurs en Belgique des pays UE, Schengen et du Royaume-Uni, invités vendredi par le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin au Palais d’Egmont, l’a encore démontré.

►►► À lire aussi : TUI s’excuse auprès de la ministre de l’économie pour sa communication sur les voyages annulés

Après avoir loué la collaboration entre pays européens en situation de crise, le ministre a posé aux ambassadeurs une question simple : les Belges seront-ils autorisés dès lundi à voyager vers leurs pays ? Plusieurs, malgré les recommandations européennes d’une part, et les efforts du ministre pour expliquer et contextualiser la situation épidémiologique en Belgique d’autre part, ont clairement répondu "non". C’est le cas notamment du Danemark, de la Hongrie ou de la République tchèque, même s’il y a des exceptions prévues, comme pour les citoyens qui y sont résidents.

La Norvège et l’Espagne sont aussi à classer dans les "rouges" dans l’immédiat.

On le sait cependant, le déconfinement évolue parfois rapidement. Les avis de voyage simplifiés et leurs feux verts, oranges et rouges seront donc mis à jour en temps réel, autant que faire se peut, promet le ministre.

Le 15 juin, la Belgique ouvrira quant à elle bien ses propres frontières aux résidents des autres Etats membres UE et Schengen.