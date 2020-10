Coronavirus en Belgique: de "faible" à "très grave", voici les 4 phases d'alerte du baromètre du comité de concertation

Niveau 2 : faible circulation du virus. C’est l’objectif affiché par les autorités : ce niveau permet "d’organiser le plus possible une vie normale dans l’enseignement, l’économie et la société pendant que les soins sont poursuivis dans tous leurs aspects et ne sont pas perturbés par la prise en charge des nombreux patients COVID-19."

Niveau 2 : faible circulation du virus. C’est l’objectif affiché par les autorités : ce niveau permet "d’organiser le plus possible une vie normale dans l’enseignement, l’économie et la société pendant que les soins sont poursuivis dans tous leurs aspects et ne sont pas perturbés par la prise en charge des nombreux patients COVID-19."

Niveau 2 : faible circulation du virus. C’est l’objectif affiché par les autorités : ce niveau permet "d’organiser le plus possible une vie normale dans l’enseignement, l’économie et la société pendant que les soins sont poursuivis dans tous leurs aspects et ne sont pas perturbés par la prise en charge des nombreux patients COVID-19."