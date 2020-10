Le ministre-président wallon Elio Di Rupo, le ministre président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet et la ministre de la santé, Christie Morreale ont pris la parole. Les gouverneurs des 5 provinces de Wallonie étaient en visioconférence, certains atteints par le Covid-19.

Elio Di Rupo a d’abord rappelé l’état sanitaire préoccupant de notre pays. "A l’exception d’une province flamande, toutes nos provinces sont en rouge." "Il est de notre devoir de prendre des mesures fortes pour la Wallonie", a-t-il prononcé. "Le principe général est très clair: nos décisions concrétisent un reconfinement partiel à l'échelle de la Wallonie."

Couvre-feu étendu de 22h à 6h

Le couvre-feu est étendu de 22h à 6h du matin à partir de ce samedi et ce jusqu’au 19 novembre. Ce couvre-feu s’applique sauf en cas de déplacements essentiels c’est-à-dire pour avoir accès à des soins médicaux, fournir assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes porteuses d'un handicap ou les personnes vulnérables. Il est aussi permis de se déplacer pour des raisons professionnelles.

Le motif de la présence sur l'espace public doit être justifié dès que la police le demande. Un arrêté doit être publié dans chaque province.

A deux dans les commerces

Il ne sera possible de faire ses courses qu'à deux personnes conjointement. Les enfants ne sont pas compris dans ces deux personnes. Cette mesure s'ajoute à la limitation du nombre de personnes par mètre carré décidée par le fédéral.

Si le télétravail n'est pas possible, distances sociales contrôlées

Les autorités wallonnes demandent aux entreprises et aux syndicats d'appliquer strictement le télétravail jusqu'au 19 novembre. Pour les métiers où ce n'est pas applicables, les employeurs et syndicats doivent faire en sorte que les règles de distanciation sociale, le port du masque et autres mesures sanitaires soient effectives et contrôlées. Il y aura donc des contrôles des services d'inspection wallons.