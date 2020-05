Coronavirus en Belgique ce jeudi 28 mai : 31 nouveaux décès, 107 patients sont sortis de l'hôpital

Retour des élèves : le grand écart d'une école à l'autre - JT 19h30 - 27/05/2020 L'organisation de cette rentrée plus massive d'élèves n'est pas facile. Nous nous sommes rendus à Eetterbeek dans l'enseignement communal. Une école dit qu'elle peut accueillir plus d'enfants dans les prochains jours et dans la même commune, l'autre dit que non.