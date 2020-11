Coronavirus en Belgique ce 4 novembre : le conseil santé d’Yves Van Laethem quand vous vous rendez aux toilettes

Comme d’accoutumée, Sciensano et le centre interfédéral de crise tiennent une conférence de presse ce mercredi afin de faire le point sur la propagation du coronavirus en Belgique.

Ce 4 novembre, avec 5186 nouveaux cas détectés, ce chiffre est pour la première fois depuis longtemps à la baisse. Pas question toutefois de se contenter de cette légère stabilisation pour Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral. "Ce ralentissement de l’augmentation ne suffira pas. C’est un peu comme un moteur de voiture, s’il peut tourner jusqu’à 6000 tours minute, il n’est pas bon de le faire tourner longtemps à cette allure. On ne peut donc pas se contenter de ce que nous avons pour obtenir une diminution drastique du nombre de cas. Mais ça prouve que les mesures mises en place il y a quelques semaines fonctionnent."

Mais si cette diminution est réelle chez les moins de 50 ans, ce n’est pas le cas de la catégorie d’âge supérieure. "Nous serions plus heureux qu’elle se passe chez les personnes les plus âgées qui sont plus à risques. Malheureusement nous avons toujours une augmentation dans ce groupe. Au cours de la dernière semaine, on a eu un diagnostic de COVID positif chez environ 2% des personnes de plus de 90 ans. Ceci reflète en partie le fait que plus de cas sont diagnostiqués dans les maisons de repos."

D’un autre côté, les admissions dans les hôpitaux ont atteint un nouveau record. Hier, on a recensé 877 nouveaux patients, soit un pic supérieur de 39% à celui connu lors de la première vague. On compte désormais 7485 patients hospitalisés en Belgique pour cause de coronavirus dont 1351 en soins intensifs. "C’est nettement plus élevé que ce qu’on avait lors de la première vague" ajoute Yves Van Laethem. "Et cela va encore augmenter. Le taux d’occupation des lits en soins intensifs augmente de 48% sur base hebdomadaire. Nous espérons pouvoir rester en dessous de la capacité maximale des 2000 lits si nous poursuivons nos efforts. Nous prévoyons d’atteindre 1800 lits occupés en soins intensifs dans les deux semaines qui arrivent". Au niveau des hôpitaux les situations les plus problématiques se situent en province de Liège et de Hainaut.

Les décès augmentent quant à eux toujours, mais moins rapidement. "On a actuellement 136 décès en moyenne par jour avec un pic de 178 décès, le vendredi 30 octobre." La semaine dernière, la moyenne était de 61 décès journaliers, soit une hausse de 122%.