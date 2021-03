Yves Van Laethem annonce tout de suite la couleur : " les chiffres sont dans le rouge ". Et ce en particulier ceux des admissions en soins intensifs, qui augmentent jour après jour.

Cela pour la 5e semaine consécutive. " A ce rythme, on pourrait atteindre le fameux seuil de 1000 patients aux soins intensifs le 10 avril " s’inquiète Yves Van Laethem.

Le nombre d’infections augmente, lui, mais plus lentement depuis quelques jours, tient-il cependant à souligner. " On peut donc espérer que par la suite il y a aura une diminution du nombre des hospitalisations de la même manière " indique le médecin.

En moyenne, ce sont 4751 nouveaux cas par rapport à la semaine dernière (+17%). C’est cependant un ralentissement de la courbe. 6274 cas ont été rapportés le lundi 22 mars, ce qui est le plus haut nombre de cas détectés en une journée. L’augmentation des cas se manifeste sur tout le territoire et toutes les tranches d’âge. L’augmentation est la moins prononcée chez les octogénaires (+2%) et la plus forte chez les personnes dans l’âge de la quarantaine (+ 21%). Pour les enfants et adolescents, l’augmentation est de 15%.

Géographiquement, l’augmentation est la plus marquée au sud et à l’est du pays. Notamment dans les provinces de Liège (+38%), Luxembourg (+32%), Limbourg (+31%) et de Namur (+29%).

7,7% de positivité

Une moyenne de 67.000 tests sont effectués par jour, ce qui est le plus haut chiffre jamais atteint. 7,7% sont positifs, ce qui montre une propagation toujours significative du virus.

Une moyenne de 241 admissions par jour à l’hôpital a été observée la semaine dernière (+18%). Le nombre total de lits occupé est à présent de 2818 (+19% par rapport à la semaine précédente). 739 sont aux soins intensifs (c’est une augmentation interpellante).

La courbe des décès, est pour Yves Laethem " moins préoccupante, dans la mesure où l’augmentation reste limitée. 27 décès par jour sont cependant à déplorer ". Il s’agit principalement de personnes âgées de 75 à 85 ans qui ne séjournent pas en maisons de repos.