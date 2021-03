Coronavirus en Belgique ce 30 mars : le seuil des 1000 patients en soins intensifs est attendu pour le 10 avril

Géographiquement, l’augmentation est la plus marquée au sud et à l’est du pays. Notamment dans les provinces de Liège (+38%), Luxembourg (+32%), Limbourg (+31%) et de Namur (+29%).

En moyenne, ce sont 4751 nouveaux cas par rapport à la semaine dernière (+17%). C’est cependant un ralentissement de la courbe. 6274 cas ont été rapportés le lundi 22 mars, ce qui est le plus haut nombre de cas détectés en une journée. L’augmentation des cas se manifeste sur tout le territoire et toutes les tranches d’âge. L’augmentation est la moins prononcée chez les octogénaires (+2%) et la plus forte chez les personnes dans l’âge de la quarantaine (+ 21%). Pour les enfants et adolescents, l’augmentation est de 15%.

Le nombre d’infections augmente, lui, mais plus lentement depuis quelques jours, tient-il cependant à souligner. " On peut donc espérer que par la suite il y a aura une diminution du nombre des hospitalisations de la même manière " indique le médecin.

Du taux d’anticorps dans les écoles

Yves Van Laethem parle d’une grande étude qui a été menée dans les établissements scolaires. On a testé les élèves (primaires, secondaires) et le personnel enseignant. Les résultats de la première période (du 3 décembre 2020 au 1er janvier 2021) sont disponibles. Une étude qui a porté sur 1285 élèves et 818 adultes, qui ont été testés (44 écoles primaires, 44 écoles secondaires). Et Yves Van Laethem de révéler que :"globalement 12,4% des élèves et 14,8% des membres du personnel ont des anticorps contre le Covid-19. Les différences sont donc faibles, tout comme les différences entre élèves de primaires et ceux de début du secondaire. 2% des élèves ont eu une infection confirmée avant l’étude. 10% du personnel, avait, lui, eu un test positif avant l’étude – personne n’avait été hospitalisé ni n’avait souffert d’une forme grave de la maladie —.

Les résultats selon les régions : le pourcentage d’élèves et de collaborateurs des écoles ayant des anticorps est moins élevé en Flandre (8,7% et 13,2%) qu’en Wallonie (15,7% et 17,7%) et à Bruxelles (24% des élèves et 10,5% du personnel positif).

Bruxelles est un cas à part, mais l’échantillon était petit à Bruxelles. Des études supplémentaires sont actuellement menées.

Les écoles ne semblent donc pas être un lieu où le virus se propage plus

Cela reflète aussi la deuxième vague, qui a plus frappé la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le pourcentage de ces jeunes et de ces adultes ayant des anticorps correspond à celui observé chez les donneurs de sang. " Les écoles ne semblent donc pas être un lieu où le virus se propage plus. Mais cela semble confirmer qu’elles sont plutôt un miroir de ce qui se passe dans la société en général, plus qu’un foyer de contamination. Cela n’empêche pas que par le volume de personnes qui s’y trouvent, elles puissent être un point de départ d’un certain nombre de transmissions".