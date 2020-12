Coronavirus en Belgique ce 23 décembre : la moyenne des hospitalisations reste stable

Du 16 au 22 décembre, 182,1 nouvelles hospitalisations pour cause de Covid-19 ont été enregistrées en moyenne, soit le même nombre qu’enregistré mardi, après une période de stabilisation incertaine. Il y a toujours 2560 personnes séjournant en établissement hospitalier, dont 539 en soins intensifs, selon les résultats provisoires présentés mercredi par l’Institut de santé publique Sciensano. Par rapport aux chiffres de la semaine dernière, il s'agit d'une stabilisation.

Le nombre moyen d’infections quotidiennes au Sars-Cov-2 poursuit lui sa hausse, avec 2523,1 nouveaux cas quotidiens sur la période du 13 au 19 décembre (+7% par rapport à la période de calcul précédente). Au moins 629.109 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique depuis le début de l’épidémie.

Géographiquement, seul les provinces du Luxembourg, du Hainaut et du Brabant flamand connaissent une diminution des cas. L'augmentation est la plus forte dans celles d'Anvers, Namur et en région Bruxelles-Capitale.