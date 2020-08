Coronavirus en Belgique ce 23 août : seule la moyenne des décès augmente encore

Ce dimanche 23 août, selon les chiffres fournis par Sciensano, on compte 574 nouvelles contaminations par rapport au bilan de la veille.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Belgique s’élevait à 507,9 par jour par jour en moyenne entre le 13 et le 19 août, ce qui représente une baisse de 15% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les données mises à jour samedi matin par Sciensano.

Au total, 81.468 cas ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie.

Par ailleurs, 22 nouvelles admissions à l’hôpital ont été enregistrées ces dernières 24h.

Entre le 13 et le 19 août, 30,4 hospitalisations ont été enregistrées en moyenne par jour (-2%). Quelques 18.863 admissions ont eu lieu depuis que le coronavirus a fait son arrivée en Belgique.



Bruxelles enregistre toujours une hausse de contaminations

Le nombre de contaminations continue toutefois d’augmenter dans la région de Bruxelles. 898 nouvelles infections y ont été détectées entre le 13 et le 19 août, soit 76 de plus qu’une semaine plus tôt.

Le Brabant flamand est lui aussi sujet à une augmentation du nombre de contaminations (+57 nouveaux cas entre le 13 et le 19 août). Augmentation également dans le Hainaut (+23 pour la même période).

Quant à la province d'Anvers, très touchée par l'épidémie, elle voit son nombre de cas diminuer drastiquement : 794 infections ont été confirmées en une semaine, soit 416 de moins que la semaine précédente.

Sur 7 jours, le nombre de décès continue d'augmenter

L'augmentation des décès du Covid-19 se poursuit, atteignant 9.988 au total, soit 3 décès répertoriés en plus par rapport à samedi. Entre le 13 et le 19 août, les décès ont progressé de 31%, pour atteindre 9,7 par jour en moyenne.