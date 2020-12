Ce lundi 21 décembre à 11h, le Centre inter-fédéral de crise en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Belgique tiendra comme à l’accoutumée sa conférence de presse (lien vers Sciensano ici). Au programme : la présentation détaillée des chiffres à jour liés à la situation sanitaire et les dernières recommandations à la population des autorités publiques.

Dans cette première conférence de presse des vacances de Noël, les scientifiques ont tenu à faire le point sur l’évolution de la maladie. Le nombre d’infection continue d’augmenter mais depuis quelques jours, elle n’augmente pas plus vite. Contrairement à d’autres pays européens. "Les hospitalisations et les décès restent relativement stables mais malheureusement à un niveau qui reste nettement trop élevé" souligne Yves Van Laethem. L’augmentation dans les sept derniers jours est de 13%. Augmentation assez stable (11 à 12% ces tout derniers jours). C’est lié au fait que l’on teste plus. Point favorable selon Y. Van Laethem, les tests positifs font maintenant 7,8% du total (en lente mais constante évolution vers le bas). Géographie L’augmentation du nombre de cas détecté selon les régions est en augmentation partout (18% en Flandre, 12% dans la capitale et 6% en Wallonie). Pour ce qui est des différents chiffres par province, les augmentations les plus notables sont à noter dans celles de Namur (26%) et d’Anvers (29%) et Flandre-Occidentale (21%). Diminution des chiffres de contaminations dans le Hainaut, Luxembourg et Brabant flamand. En nombre absolu, le plus grand nombre de cas sont toujours observés dans la province d’Anvers, suivie des deux Flandres.

Autres chiffres Une augmentation chez les petits enfants (+ 25%), cette situation devrait se modifier (vacances scolaires oblige…). Le groupe des plus de 80 ans augmente plus faiblement que les autres tranches d’âge. Augmentation des hospitalisations dans les provinces de Namur, Limbourg et Flandre-Orientale. Mais surtout à Liège. Au total, le nombre de personnes qui sortent de l’hôpital est supérieur aux entrées. Avec 93 décès à déplorer par jour, le nombre est en stagnation par rapport à la semaine dernière.

Quid de la " nouvelle variante " (anglaise) du covid-19 ? Cette variante a été repérée depuis le mois de septembre. Elle se propage plus sérieusement dans le sud et le sud-est du pays (notamment Londres). Environ 60% des nouvelles infections en sont issues. Cette variante a été repérée dans d’autres endroits, notamment au Pays-Bas et en Belgique. Yves Van Laethem précise que d’autres variantes circulent : "avec ce virus, qui est un virus à ARN, il est tout-à-fait normal qu’apparaissent constamment de nouvelles variantes. Des variantes disparaissent à jamais et sont limitées dans leur diffusion, tandis que d’autres variantes se propagent plus rapidement et éventuellement deviennent dominantes. Comme la variante " UK " est en ce moment dominante en Grande-Bretagne". Cela peut avoir trait à ce que des variantes peuvent se transmettre plus facilement. Cette "contagiosité augmentée" est possible, mais pas encore certaine, pour la souche qui est dominante en Grande-Bretagne

Le docteur tient à rassurer : "Il faut encore attendre un certain nombre de recherches. Rien ne nous montre qu’elle soit plus virulente, agressive ou dangereuse pour notre santé. Rien ne nous montre qu’elle empêche que les vaccins nous donnent une immunité contre le covid." Le Royaume-Uni a l’un des programme de recherches génétiques les plus performants et les complets du monde. Ce leur permet de détecter plus rapidement les nouvelles variantes (comparé à d’autres pays, beaucoup plus limité). Aux Pays-Bas, au Danemark, en Tchéquie et en Slovaquie, on remarque également une forte augmentation des contaminations (quel que soit le type de variantes). Et Yves Van Laethem de rappeler l’importance des gestes barrière et de précaution, peu importe la "souche" du virus.

2170 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce lundi 21 décembre en Belgique ces dernières 24 heures. Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 2547 par jour entre le 11 et le 17 décembre, indique lundi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une augmentation de 13% par rapport à la période de sept jours précédente. A lire aussi : Coronavirus en Belgique ce 21 décembre : le nombre d’infections continue à augmenter, surtout dans certaines provinces