Coronavirus en Belgique ce 2 février : Sciensano ne recommande pas le port du masque FFP2 pour la population

Tous les groupes d’âge sont concernés par la hausse. Mais la plus forte augmentation concerne les enfants (+40%) et les ados (+32%). Il s’agit aussi des groupes dont les tests ont le plus augmenté.

Le nombre de contaminations selon les régions : il augmente partout sauf en région Bruxelles-Capitale et en province d’Anvers. La forte augmentation qui a eu lieu dans la province du Limbourg la semaine dernière a diminué (mais reste quand même de + 8%). C’est la province du Luxembourg qui subit la plus forte augmentation, avec 52% en plus. Le sud du pays est à présent plus concerné par les augmentations (à l’inverse des dernières semaines).

Comme le précise Yves Van Laethem, en moyenne nous avons eu 2324 contaminations par jour par rapport à la semaine précédente. " Ceci est une augmentation de 9% mais il faut savoir qu’en même temps, le nombre de tests a augmenté de 13% ". Donc il y a, selon lui, clairement un lien entre la hausse des contaminations et celle du pourcentage de testing, notamment dans certaines tranches d’âges. Nous sommes donc encore sur ce fameux plateau grâce aux efforts que nous faisons en continu depuis plus de trois mois.

Les masques disposant d’une soupape de ventilation ne sont pas autorisés. On ne peut pas les porter dans le contexte de la crise sanitaire. " Ces masques industriels ont toute leur place dans le milieu industriel. Ils n’ont pas leur place pour lutter contre le covid-19 car des gouttelettes peuvent sortir par la valve". On ne protège donc pas les autres avec ce type de protection, ces masques n’empêchant pas les contaminations.

L’avis réitère le fait que pour le moment en Belgique les FFP2 ne sont pas conseillés pour la population en général. Pour le docteur Van Laethem, "ils sont nettement plus chers, ils ne peuvent en pratique pas être réutilisés et ils sont peu confortables".

Par contre les foulards, bandanas, écharpes et autres "choses bricolées" ne peuvent plus être utilisés comme alternatives. Leur pouvoir filtrant est en effet très aléatoire et souvent insatisfaisant.

Les spécialistes de sciensano se penchent aujourd’hui sur des avis concernant l’usage et la préconisation des différents types de masques disponibles. Il a été présenté après les décisions allemandes et autrichiennes de demander aux personnes de porter des masques FFP2 notamment dans les magasins et dans les transports en commun.

- Il est conseillé de porter un masque au bureau, ou dans tous les espaces fermés que nous partageons avec des personnes qui ne sont pas de notre foyer. Et même si dans ces espaces une distance de plus d’1m50 est présente entre les différents individus. "C’est tout spécialement un conseil valable si on reste longtemps dans l’espace en question" – et qui ne peut, par exemple en hiver, être ventilé adéquatement – et si on y parle.

- Le masque doit être porté par toutes les personnes de plus de 12 ans dans certaines circonstances . A savoir en classe pour les élèves du secondaire, dans tous les transports en commun, les magasins et espaces publics (gares, postes, administrations communales…) et en plein air lorsque la distance d’1 mètre 50 entre les individus n’est pas permise. C’est aussi le cas dans certaines villes, communes ou région (comme Bruxelles-Capitale) ayant imposé le port du masque obligatoire dans l’espace public.

"Ce qui importe le plus c’est la manière et la fréquence avec lesquelles on porte les masques" explique Yves Van Laethem. Petit rappel utilise.

Un masque en tissu doit être changé, lavé et remplacé régulièrement. Si possible à 60 degrés. Cette température permet d’éliminer des tas de microbes, dont celui du covid-19.

" On vous a conseillé de garder les masques dans des sachets en plastique ou autres. On se rend compte que ce n’est pas toujours faisable, reconnaît Yves Van Laethem. Si c’est faisable, faites-le, sinon mettez-le dans votre poche, on est d’accord. Mais essayez de ne pas le déposer n’importe où, entre autres sur des surfaces partagées avec d’autres personnes (tables…). Si vous êtes amené le faire, déposez-le sur des structures qui peuvent être jetées (une feuille de papier par exemple) ou nettoyées ".

Pour manger, boire ou fumer, il est recommandé de respecter la fameuse distance d’1m50 entre les personnes. "Nous constatons qu’il y a des malades qui s’infectent au travail durant les pauses. C’est le moment par définition ou l’on enlève son masque (pour boire un café, fumer une cigarette…) et trop prêts les uns des autres, on bavarde et on s’infecte". Respectons donc bien les distances et le port du masque.

Yves Van Laethem de s’étonner (comme beaucoup), et lui de surcroît comme scientifique, du comportement de certains qui consiste à porter un masque mais de le retirer le masque quand ils parlent (de visu ou par téléphone). C’est évidemment lorsque vous parlez que vous émettez le plus de particules . Et c’est évidemment dans ces moments-là (tout comme chanter ou crier) que l’on a le plus besoin de porter un masque.

Pas d’obligation pour le FFP2

Le but d’un masque c’est que nos "gouttelettes" ne contaminent pas les autres. Cet effet peut être facilement obtenu avec un simple masque (en tissu ou " chirurgical "). " Le FFP2 est marginalement plus efficace mais pas ne manière beaucoup plus importante dans ce sens-là ". " En sens inverse, précise le docteur, le FFP2 peut protéger celui qui le porte des gouttelettes et autres micro-aérosols. Mais il le fera adéquatement que dans certaines circonstances Et Yves Van Laethem de citer les hôpitaux ou certaines entreprises (où on est confronté à l’amiante par exemple). C’est notamment le cas grâce à sa forme adéquate. Mais l’on a constaté que "la forme adéquate", il faut la trouver chez chacun. "Et que dans 10 à 20% des cas, la forme du FFP2 n’est pas adéquate pour celui ou celle qui le porte. Un autre masque doit alors être trouvé." C’est quelque chose qu’il est impossible de faire dans la population générale et dans ce contexte de crise sanitaire, on va plus perdre des choses avec des masques inadéquats que d’en gagner." C’est la ventilation qui est importante.

"Forme adéquate"

De plus, le masque FFP2 n’est pas du tout confortable (notamment après une dizaine de minutes). Et ceux munis d’une valve sont, répétons-le, proscrits. La plus-value due à l’inconfort du masque va être réduite à néant par beaucoup (qui porteront mal le masque afin de respirer plus facilement, par exemple).

Yves Van Laethem précise que "ces mesures (prises en Allemagne et en Autriche) suscitent la polémique aussi pour les autorités des pays concernés. Ainsi, l’association d’hygiène hospitalière allemande invite les autorités à lever l’obligation de lever l’obligation du port du masque FFP2. Qui ne sera dès lors pas de mise en Belgique "