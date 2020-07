Coronavirus en Belgique ce 13 juillet : 90 infections par jour en moyenne, un nombre qui augmente à nouveau légèrement

Pour le troisième jour consécutif, le nombre de nouvelles infections au nouveau coronavirus a légèrement augmenté en Belgique. Au cours de la période du 3 au 9 juillet, il y a eu en moyenne 90,3 cas par jour contre 88 la semaine précédente, soit une augmentation de 2%, indique lundi Sciensano.

La recrudescence s'est principalement produite dans la province d'Anvers, à Bruxelles et dans le sud de la Flandre occidentale, précise-t-on. Au total, la Belgique comptait 62.707 cas confirmés depuis le début de la crise, soit 101 de plus que le total communiqué dimanche. Mais le nombre total de cas de Covid-19 est fortement sous-estimé dans notre pays, en raison du manque de disponibilité des tests en début d'épidémie, qui avait contraint à ne dépister que les cas les plus graves.

Pour 100.000 habitants, il y a eu 10,9 cas en Belgique au cours des 14 derniers jours.

Depuis quelques semaines, Sciensano ne publie plus de données sur le nombre d'admissions à l'hôpital et de décès ni le dimanche ni le lundi.