Coronavirus en Belgique : "Ca ne fait plus de doute, nous allons dépasser la première vague" explique Catherine Linard, géographe de la santé à l'UNamur

Depuis vendredi dernier, les mesures prises par les différents niveaux de pouvoir du pays se sont multipliées. Des mesures fédérales, des mesures wallonnes, bruxelloises et enfin des mesures pour l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. En trois jours, pas moins de trois communications, et demain c’est la région flamande qui viendra détailler son éventail de mesures. Tout ceci ne facilite évidemment pas la compréhension, mais ces mesures "locales" ont-elles un intérêt ?

Pour Catherine LInard, géographe de la santé et Frédérique Jacobs, chef de service infectiologie à l’hôpital Erasme, ces disparités n’ont clairement pas beaucoup de sens. "A ce stade-ci, des mesures ciblées sur un petit territoire n’ont plus de sens. Ça avait un sens avant notamment quand nous avons connu un foyer d’infection sur Anvers ou encore à Bruxelles fin août. Là, les mesures ciblées, plus proportionnées avaient leur intérêt et leur utilité. Maintenant le virus circule beaucoup et sur l’ensemble du territoire. La Flandre connaît actuellement un taux d’incidence plus faible mais si la tendance se poursuit, le nord du pays connaîtra la même situation que la Wallonie et Bruxelles" explique Catherine Linard.

"Les gens ne comprennent pas ces mesures différentes d’une région à une autre. Et quand les gens ne comprennent pas, c’est l’adhésion de la population qui en pâtit et c’est le virus qui en profite", ajoute Frédérique Jacobs.

Faut-il durcir le reconfinement ?

Si la situation est à ce point grave, pourquoi ne pas envisager un confinement plus strict pendant quelques semaines ? Pour Catherine Linard, un reconfinement court et généralisé ne va pas tout résoudre. "Nous ne pourrons pas tout relâcher juste après sinon nous serons de nouveau confrontés à une escalade des cas d’infections. Nous sommes à des taux très élevés actuellement et la descente sera lente. Si on regarde les admissions dans les hôpitaux, nous sommes à 590 alors que nous étions à 629 au pic de la première vague. Ça ne fait donc aucun doute, nous allons dépasser la première vague. D’autant que ces chiffres sont nationaux. En Wallonie, la situation est plus délicate, et donc nous avons largement dépassé cette première vague".

Les mesures ont été prises depuis plusieurs semaines mais malheureusement la courbe reste en augmentation constate Frédérique Jacobs.

"On peut encore se donner quelques jours pour analyser si les mesures vont porter leur fruit mais si on ne constate pas d’effet alors il faudra se rendre à l’évidence et envisager des mesures plus contraignantes encore. Attendre trop longtemps pourrait être désastreux pour notre système hospitalier et médical".

La faute à l’école ?

Selon des experts du Celeval, la cellule d’évaluation, le retour de l’épidémie dans de telles proportions s’expliquent par la fatigue de la population (un certain relâchement) par le retour des vacances et par la fréquentation des universités et écoles supérieures. L’école n’est donc clairement pas mentionnée. Dimitri Van Der Linden, le porte-parole de la task force pédiatrique, insiste : "Au mois de mai et de juin dernier, lors de la reprise des cours, nous n’avons pas constaté d’effet sur la courbe épidémiologique dans les mois qui ont suivi. Par ailleurs, les enfants ont 50% de chance en moins d’attraper le virus par rapport aux adultes. Ils ne sont donc pas les moteurs de l’épidémie. L’école doit être le dernier bastion à protéger comme le fait l’Irlande actuellement".