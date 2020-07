Coronavirus en Belgique : bulle de 5 personnes, fini les repas entre collègues

C’est aujourd’hui 29 juillet qu’entrent en application les nouvelles mesures adoptées lundi par le Conseil national de sécurité. L’une des plus importantes de ces mesures, est la réduction de la bulle de contacts de 15 à 5 personnes par foyer.

Jusqu’à la fin du mois d’août, votre foyer doit donc se limiter à rencontrer les 5 mêmes personnes, excepté les enfants de moins de 12 ans. Ce sont donc des personnes avec qui vous aurez des contacts rapprochés et avec qui maintenir les distances et les gestes barrière ne sera pas toujours possible.

Qu’en est-il de nos relations avec nos collègues si nous ne pouvons pas faire de télétravail (qui reste recommandé) ? Peut-on aller manger au restaurant avec nos collègues ?

Deux cas de figure s’offrent à vous :

Le premier, vous pouvez aller au restaurant avec vos collègues, si et seulement si ces collègues font partie de votre bulle de contacts de 5 personnes . Ces collègues seraient donc aussi des amis proches.

. Ces collègues seraient donc aussi des amis proches. Dans le deuxième cas, si ces collègues ne font pas partie de votre bulle de contacts de 5 personnes, alors vous ne pouvez plus aller au restaurant ou à la cantine du travail avec vos collègues.

Benoît Ramacker, le porte-parole du centre de crise national nous confirme que les repas professionnels sont désormais suspendus au moins pour 4 semaines :"Aller au restaurant, c’est considéré comme avoir des contacts rapprochés avec les personnes qui sont avec vous à table. Vous ne pourrez pas respecter la distance d’1,5 mètres. Donc si vos collègues ne font pas partie de votre bulle sociale, alors vous ne pouvez pas aller au restaurant avec eux".

10 personnes maximum au restaurant, le casse-tête

Une réponse claire et pourtant le nouvel arrêté ministériel, portant les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus stipule qu’au restaurant, la capacité maximale d’une table peut-être de 10 personnes.

"Ces 10 personnes c’est un cas précis où, si un foyer composé de 5 personnes (par exemple 2 parents et 3 enfants de plus de 12 ans) décide d’aller au restaurant avec sa bulle de contacts composée de 5 personnes" précise Benoît Ramacker.

"Surtout limiter les contacts"

Ces questions des bulles sociales peuvent parfois être brouillonnes dans l’esprit de la population. Une confusion que prennent en compte les autorités. Sophie Wilmès l’avait d’ailleurs souligné lors de la conférence de presse du 27 juillet :""Je sais bien qu’à chaque fois que nous devons définir des règles, ce n’est pas facile et il y a toujours un temps d’adaptation".

On n’applique pas ces mesures pour rien, on veut vraiment éviter une situation comme au mois de mars

Dans cette confusion, Benoit Ramacker insiste et rappelle l’essence du message : "Il faut surtout que les gens comprennent qu’il faut limiter les contacts avec les autres personnes. Dès maintenant et pendant 4 semaines. Ça, c’est la règle de base".

"On est dans une situation avec une augmentation très forte des cas de Covid-19. On parle beaucoup d’Anvers mais c’est aussi le cas dans d’autres communes. Donc pour éviter d’être dans une situation incontrôlable, tout le monde doit limiter ses contacts. On n’applique pas ces mesures pour rien, on veut vraiment éviter une situation comme au mois de mars", conclut le porte-parole du centre de crise national.