Coronavirus en Belgique : appel des ministres de l'Enseignement à vacciner prioritairement le personnel enseignant

Les ministres de l'Enseignement des trois communautés, Caroline Désir, Ben Weyts et Lydia Klinkenberg demandent au fédéral de considérer le personnel enseignant comme groupe prioritaire pour la vaccination contre la Covid-19. Ils ont envoyé un courrier en ce sens au Premier ministre Alexander De Croo et au ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

"Récemment, dans le cadre de la stratégie de vaccination, il a été décidé de ne plus définir de groupes prioritaires supplémentaires à vacciner afin de ne pas retarder inutilement la vaccination des citoyens ordinaires. Néanmoins, les services de police ont été appelés. Cette situation soulève de nombreuses questions pour le personnel enseignant", écrivent les trois ministres dans ce courrier, dont Belga a obtenu copie.

"Un enseignant, singulièrement en maternelle et dans l'enseignement spécialisé, peut avoir beaucoup de contacts avec des tiers", font-ils valoir. "Le monde de l'éducation valorise et partage l'objectif d'une ouverture maximale des écoles. Chacun de nous est conscient que les fermetures d'écoles affectent les élèves, les parents, les entreprises, les autorités locales et la société dans son ensemble (...) Dans ce contexte, nous voulons vous demander d'appuyer les efforts du personnel enseignant en veillant à ce qu'il puisse encore être considéré comme un groupe prioritaire à vacciner."