Coronavirus en Belgique : Anvers victime d’un système de testing trop performant. "Absurde !", répond Alain Maron

La province d’Anvers est donc aujourd’hui sous surveillance au vu de la recrudescence de cas de Covid-19 détectés ces derniers jours. Aujourd’hui le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever a sa propre explication à cette explosion du nombre de cas dans sa ville. Il affirme que le système pour détecter les foyers de la maladie est très performant "Nous avons la chance à Anvers d’avoir des contacts étroits avec des gens en première ligne."

Bruxelles est visée

Et le bourgmestre d’Anvers ajoute, en pointant son regard vers Bruxelles : "Nous avons ainsi les données rapidement, plus rapidement qu’ailleurs dans le pays. Je me fais d’ailleurs beaucoup de soucis pour d’autres grandes villes et sur ce qu’elles savent vraiment de la situation."

Il poursuit : "le président de l’association des généralistes a déjà indiqué qu’on savait peu de choses sur les chiffres à Bruxelles. On marche un peu à l’aveugle, on ne voit les choses que lorsque les admissions augmentent à l’hôpital. À Anvers, nous avons des liens très étroits avec la première ligne. Nous avons un excellent réseau de généralistes et d’hôpitaux, des centres de triage. Nous savons très vite ce qu’il se passe".

En résumé, Anvers serait au centre de l’attention car victime d’un système trop performant alors que la situation serait tout aussi préoccupante à Bruxelles et dans d'autres grandes villes.