Coronavirus en Belgique : "Allez-vous produire vous-même des vaccins ?", lance Frank Vandenbroucke à une députée N-VA

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a de nouveau défendu la stratégie de vaccination belge jeudi à la Chambre. Il s’en est notamment pris à la députée N-VA Kathleen Depoorter : "Vous dites que vous auriez déjà vacciné tous les plus de 65 ans. Auriez-vous produit vous-même les vaccins dans votre pharmacie ?"

Frank Vandenbroucke était une nouvelle fois interrogé sur la campagne de vaccination. "Cela va trop lentement", a déploré Kathleen Depoorter. Egalement pharmacienne, l’élue nationaliste a demandé au ministre pourquoi, il y a quelques semaines, il n’avait pas accepté une offre du SII indien (Serum Institute of India) d’acheter jusqu’à un million et demi de doses du vaccin AstraZeneca. "La campagne de vaccination est trop lente. En vingt jours en Flandre, nous pourrions vacciner tous les plus de 65 ans."

Le ministre socialiste s’est montré quelque peu irrité par cette remarque : "Le virus met notre patience à l’épreuve, et j’ai aussi l’impression qu’il teste notre sens des réalités. Vous dites que vous auriez déjà vacciné tous les plus de 65 ans. Auriez-vous produit les millions et les millions de vaccins nécessaires dans votre pharmacie ? De plus, selon AstraZeneca, l’offre de l’Inde était 'non conforme'", a poursuivi Frank Vandenbroucke. "Vous pensez que je devrais y participer ? Êtes-vous sérieuse ? Nous ne le ferons pas. Nous travaillons ensemble dans un contexte européen pour fournir des vaccins à la population."

Kathleen Depoorter a aussi soutenu que le ministre pourrait en faire davantage pour trouver des vaccins supplémentaires : "Bien sûr, je ne les fabriquerais pas dans ma pharmacie, mais je chercherais à les trouver, et j’enquêterais pour voir si ces vaccins en provenance d’Inde ne pourraient pas être bons."

Frank Vandenbroucke a alors qualifié ces propos de "fondamentalement contraires à l’éthique. Vous faites croire aux gens quelque chose qui ne l’est pas, vous dites des bêtises. C’est un peu facile de dire qu’on pourrait trouver des vaccins comme ça…"