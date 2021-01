Coronavirus en Belgique : Alexander De Croo réunit les ministres de l'Enseignement et de la Jeunesse ce jeudi

Les autorités politiques ont décidé d’organiser une réunion consacrée à la jeunesse et à la scolarité dans le cadre de la crise sanitaire, ce jeudi 28 janvier (et non ce mercredi comme annoncé précédemment).

Alexander De Croo réunira les différents ministres de l’Enseignement et de la Jeunesse des entités fédérées pour en parler.

Beaucoup d’adolescent(e)s sont actuellement en situation de détresse psychologique et en parallèle plusieurs foyers de transmission du coronavirus se sont déclarés ces derniers jours dans des écoles du Royaume. Les perspectives d’assouplissement des mesures pour les plus de 12 ans (activités extrascolaires, maisons de jeunes…) s’amenuisent.

La Flandre a décidé également que la semaine qui précède les congés de carnaval aura lieu en distanciel pour l’enseignement secondaire. Les autorités du pays s’inquiètent notamment de l’arrivée du variant britannique, plus contagieux, dans notre pays. Celui-ci a été importé principalement suite à de retours de vacances.

Pour ce qui concerne les moins de 12 ans, il nous revient même que les mesures sanitaires pourraient se durcir dans les prochains jours.