Coronavirus en Belgique : Alexander De Croo appelle "au calme et à la prudence"

Interpellé par plusieurs députés lors de la séance plénière de la Chambre – singulièrement sur la situation des plus jeunes dans cette période troublée – le Premier ministre Alexander De Croo s’est exprimé. S’il n’a pas réellement apporté de nouvelles réponses quant à la situation des jeunes (un arrêté ministériel sera publié incessamment), tout en rappelant, néanmoins, la période "éprouvante" pour la jeunesse, le Premier a admis que les solutions proposées actuellement ne sont pas idéales.

"Honnêtement, on doit pouvoir dire qu’il n’y a pas de solution parfaite. Pour les personnes qui perdent un revenu, on a essayé au maximum de trouver des revenus, avec droits de passerelle, droit au chômage. Et nous autorisons, au maximum, les activités dont on pense que c’est justifié de les autoriser. Est-ce une réponse parfaite ? Dans les circonstances actuelles, ceux qui prônent les solutions parfaites, je pense qu’il faut les regarder avec un certain doute."

Maintenir la situation actuelle

Il ne faut aucun doute que l’apparition de variants et de mutations du virus a ébranlé les certitudes des experts, celles des politiques et les calendriers qui pouvaient être établis. Raison pour laquelle le Premier ministre joue la prudence : "Nous sommes aussi très conscients des dégâts potentiels des variants, des mutants de ce virus. Des dégâts potentiels qui peuvent être dévastateurs, on en voit les impacts dans certains pays. Chez nous, nous avons pour l’instant une situation qui est plus avantageuse comparée, à d’autres pays. Il semble judicieux de prendre des mesures pour maintenir cette situation qui est avantageuse. Mais je comprends que pour les étudiants, mais pas uniquement eux, c’est éprouvant, c’est difficile, c’est un équilibre difficile."

Alexander De Croo a tenu à souligner le travail des entités fédérées et de ses ministres pour proposer de nouvelles mesures en faveur des plus jeunes, comme la possibilité d’activités pour les plus de 12 ans.

Enfin, le Premier lance un appel à la prudence et au calme : "La situation avec les mutants et les variants est particulièrement difficile. La prudence doit être de mise. Je voudrais également lancer un certain calme dans la communication. Nous tous, et je ne parle pas que des responsables politiques, nous devrions nous limiter aux choses pour lesquelles nous disposons de faits. Je sais qu’on se pose des questions, qu’on a beaucoup de doute, mais le fil rouge doit être la prudence et le calme dans la situation actuelle. Ces derniers jours, le gouvernement a usé de calme et de prudence. C’est la seule façon de s’en sortir."